اللواء نصر سالم أحد أبطال أكتوبر: الفراعنة شقوا الصخور بالمياه وتجاوزنا خط بارليف بنفس التقنية

نظمت كلية الآداب جامعة الإسكندرية اليوم، ندوة "الطريق إلى أكتوبر" ، بمشاركة اللواء أركان حرب دكتور نصر سالم -أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر، جاء ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والقائم بعمل نائب خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتورة جيهان السيد وكيل الكلية للدراسات العليا، أبرزت أهم محطات السيرة الذاتية للواء الدكتور نصر سالم ، وكذلك الأنواط والأوسمة التي حصل عليها، جاء ذلك عقب استقبال عميد الكلية له.

بدأ اللواء نصر حديثه بتعريف الأمر بنقيضه، موضحا أن الجيش المصري لم يحارب في 67 حيث اهتزت القيادة العسكرية واتخذت قرارات غير مدروسة، لكن الشعب تمسك بقائده الزعيم جمال عبدالناصر وقرر أن يحارب وفق تخطيط وإرادة تعد من مقومات أساسية للأمن القومي.

كما طالب اللواء نصر الطلبة والشباب بشكل عام بالتحوط لحرب المعلومات والتشويه ومغالطات إسرائيل، موضحا أن الروس كانوا على قناعة بأن تجاوز خط بارليف يحتاج لقنبلة نووية وخسائر تتجاوز نصف عدد القوات المصرية، لكن اللواء باقي زكي يوسف، استلهم روح الابتكار عند الفراعنة الذين شقوا الصخور بسكب المياه على خشب يوضع في ثقوب يتم عملها في الصخر، وكذلك تجربة عمله في السد العالي.

وأضاف اللواء نصر: نتصدى بالردع لأطماع النظام التركى، وكذلك سياسات وأطماع إسرائيل في المنطقة، كما استقبل الضيف عدد من أسئلة القاعة موضحا أن الردع هو أساس الاستراتيجية المصرية الحالية وهي تحتاج مقومات جرى بالفعل استكمالها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكلمات الختامية كانت للدكتورة نادية عبد القادر أستاذ الفلسفة ورائد أسرة Plato وقد حرصت دكتورة جيهان على تكريم ضيف الكلية الكبير بشهادة تقدير، منوهه بأهمية مثل هذه المحاضرات في رفع وعي الشباب وتثقيفهم وتحصينهم من الأفكار المغلوطة .

أدار الحوار الدكتور أحمد فؤاد أنور وحضره عدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية على رأسهم الدكتورة نجلاء أبو العجاج رئيس قسم اللغة الانجليزية والدكتور إبراهيم سلامة رئيس قسم التاريخ.



الدكتورة جيهان السيد وكيل الكلية للدراسات العليا



الندوة (1)



الندوة (2)



الندوة (3)



جانب من الاستقبال



جانب من الندوة (1)



جانب من الندوة (2)



جانب من الندوة (3)



جانب من وصول اللواء نصر سالم لمقر الكلية (1)



جانب من وصول اللواء نصر سالم لمقر الكلية (2)



خلال مشاركة اللواء نصر سالم بالندوة (1)