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الفاتيكان: الهدنة فى أوكرانيا "ضرورية وعاجلة"

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:20 ص
الفاتيكان: الهدنة فى أوكرانيا "ضرورية وعاجلة" الفاتيكان
وكالات

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قال أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال، بييترو بارولين، إن الهدنة في أوكرانيا ليست أمرا معقولا فحسب، بل "ضرورية وعاجلة".

وفي مقابلة مع مجلة "فاميليا كريستيانا" في عددها ليوم الخميس، أعاد الكاردينال بارولين، إطلاق آخر نداءات البابا فرنسيس بشأن الأزمة الأوكرانية، وأشار إلى أن "مخططات السلام وحدها الكفيلة بأن تضمن مستقبل البشرية".

وأضاف المسؤول الفاتيكاني: "لا أستطيع أن أخبركم عما هو السلام الممكن، أعرف فقط أنه دون خطوات ملموسة من جانب الجميع، فإننا نجازف بالوقوع في دوامة غير منتهية، وكل ما يترتب عليها من عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن الهدنة هي خطوة أولى ضرورية، لكنها يجب أن تكون مصحوبة بالثقة وحسن النية اللذين يهيآن ظروف الحوار ويفتحان طريق المفاوضات.


الفاتيكان

روسيا

اوكرانيا

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بوب فرانسيس

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