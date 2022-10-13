السجن 15 سنة لمدرسة تعدت على ابنها بسبب خلافات مع والده بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الثامنة والعشرون بمعاقبة المتهمة "م.ع.م" غيابيا بالسجن 15 سنة، عما أسند إليها وإلزامها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالتعدي علي المجني عليه "ي. ن. ن".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11656 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، ببلاغ من والد الطفل المجنى عليه، بعد أن تعدت والدته عليه بالشقة محل سكنها، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، قيام المتهمة "م.ع.م" مدرسة، بأن أوهمت المجنى عليه نجلها "ى.ن.ن" طالب، بمعاناتها من مرض وعلاجه يتمثل فى قيامها بالتعدى عليه حال كونها والدته، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لذلك وأرسلتها إلى والده مقابل الحصول على مبالغ مالية، وطلبت مبلغ 30 ألف درهم إماراتى بقصد ابتزازه وتهديده مقابل المبلغ المالى، وذلك بسبب خلافات بينهم، فقام الأب بتحرير محضر بقسم تكنولوجيا المعلومات وبعرضه علي النيابة، قررت إحالتها إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.