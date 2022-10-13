اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار بالهيروين بقليوب

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:02 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار بالهيروين بقليوب حبس -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9735 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1913 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "جمال م ج" 40 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عامل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وضبط بحوزته كمية من تلك المخدرات، حوالي 54 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بدائرة مركز شرطة قليوب.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.


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