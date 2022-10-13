الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية ويطمئن كل المصريين.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام لأسر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، مقدما التهنئة لهم قائلا: "ألف مبروك".
كما وجه الرئيس السيسى التحية والتهنئة للخريجين من الضباط، متابعا: "أتمنى لهم كل التوفيق فى حياتهم، يعنى لسه أول خطوة النهاردة فى حياة الضابط المتخرج وده الحقيقة يمثل خطوة مهمة قوى، وخطوة رائعة وعظيمة فى حياتك، وحياة كل الخريجين أن شاء الله، سواء الكليات العسكرية أو حتى الكليات المدنية".
أوجه التحية لأسر الخريجين ولأبنائنا من الضباط
ربنا يحفظكم ويحفظ مصر فى أمن وأمان دايما
دايما بنذكر الشهداء والمصابين اللى ضحوا وهما بيواجهوا الإرهاب
كل مصرى يفتكر إن فيه أسرة قدمت شهيد ضحّى بروحه علشان نعيش بالشكل اللى احنا فيه
متابعين المصاعب فى الدنيا كلها ومصر ستتمكن دائما من تخطى الأزمات
الأمور الصعبة نتغلب عليها بفضل الله وإرادة الإنسان
من سنتين كانت الناس متصورة إن كورونا آخر الدنيا.. وانتهت بفضل الله
مفيش بلد هيتقدم إلا بالأمن والاستقرار.. وتبقى الأوطان ويبقى الأمان والسلام
مصر نجحت فى مواجهة الإرهاب كما عبرت الكثير من الأزمات
احنا فى خير وبخير.. وأقدر أقول إننا واقفين على أرض صلبة
ما عندناش تحديات كبيرة زى بلاد تانية لأن عندنا استقرار وأمان
خلوا بالكم انتوا دوركم كبير قوى وشُفتوا تضحيات السنين اللى فاتت
دور الجيش يحمى ويصون ويضحّى علشان البلد دايما تبقى سالمة
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