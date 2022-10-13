الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة الكليات العسكرية ويطمئن كل المصريين.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير والاحترام لأسر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، مقدما التهنئة لهم قائلا: "ألف مبروك".

كما وجه الرئيس السيسى التحية والتهنئة للخريجين من الضباط، متابعا: "أتمنى لهم كل التوفيق فى حياتهم، يعنى لسه أول خطوة النهاردة فى حياة الضابط المتخرج وده الحقيقة يمثل خطوة مهمة قوى، وخطوة رائعة وعظيمة فى حياتك، وحياة كل الخريجين أن شاء الله، سواء الكليات العسكرية أو حتى الكليات المدنية".







