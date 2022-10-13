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الرئيس السيسى: الأزمة ستنتهى ومفيش بلد هتتقدم وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:17 م
الرئيس السيسى: الأزمة ستنتهى ومفيش بلد هتتقدم وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستعبر الأزمة الحالية، قائلا: "المرحلة دى إن شاء الله هنعبرها بخير وسلام، وأتصور إننا متابعين كل المصاعب إللى موجودة مش بلدنا بس، ولكن فى الدنيا كلها، ولكن زى ما قلت قبل كده أزمة كورونا مرت بسلام بآثارها، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقدر نقول إن آثارها يمكن التعايش معاها".
 
أضاف الرئيس السيسى خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية:"برضه الأزمة اللى إحنا موجودين فيها دلوقتي حتى لو كان ليها آثار صعبة علينا دلوقتى، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، واللى هتبقا الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، لأن بالمناسبة مفيش بلد هتتقدم فى الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار".
 

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المعاهد العسكرية

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