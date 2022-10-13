اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:51 ص
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"التضامن" تبدأ صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر أكتوبر الأسبوع المقبل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:00 ص
"التضامن" تبدأ صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر أكتوبر الأسبوع المقبل وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من الأسبوع المقبل صرف الدعم النقدى " تكافل وكرامة  للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
 
كانت وزارة التضامن قد  قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
 
‏‎جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، وأنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ،ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.
 

التضامن

تكافل وكرامة

دعم تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة



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