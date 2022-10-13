البنك الدولى: مستمرون فى دعم اقتصاد مصر.. و"القاهرة" نفذت إجراءات مهمة

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم الخميس، أن البنك الدولى يعمل فى العديد من مجالات التعاون مع الحكومة المصرية مثل الإسكان والبنية التحتية، لافتًا إلى استمرار التعاون المستقبلى فى الإجراءات التى تنفذها مصر فى الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف رئيس البنك الدولى خلال مؤتمر صحفى ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الصمود أمام العديد من الأزمات.

وأكد رئيس البنك الدولى أن العديد من اقتصاديات العالم تعانى من التضخم المرتفع مما يتطلب العمل على سياسات داعمة للنمو والتوظيف وزيادة معدلات الإنتاج.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.