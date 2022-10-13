وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة، بعد مداهمة منازلهم في مخيم "قلنديا"، شمال القدس المحتلة (خارج الجدار)، فيما تم اعتقال ثلاثة من بلدة "عناتا" المجاورة لمخيم "شعفاط" المحاصر، كما اعتقلت 11 آخرين من قرية "العيساوية".

وذكرت المصادر أنه تم اعتقال شاب من مخيم "الدهيشة" في بيت لحم، وآخر من المدينة ذاتها الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، موضحا أنه تم اعتقال ثلاثة شبان من وسط المدينة القديمة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مواقع في مدينة الخليل، وبلدتي السموع ويطا جنوب الخليل؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين لمواقع أثرية ولإقامة صلوات تلمودية في هذه الأماكن، لافتة إلى أن شابا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "سعير" شمال شرق الخليل.

وفي رام الله، اقتحم عدد من المستوطنين، أطراف "حي الطيرة" الراقي بالمدينة، لأداء طقوس تلمودية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة مركبات، بداعي أداء طقوس دينية.