إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات في التبين

كتب عبد الرحمن سيد

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في التبين، بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة اثنين من المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على 10 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في التبين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تشاجر أشخاص بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

تمكن رجال المباحث من القبض على 10 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.