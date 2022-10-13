إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون، لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة20لإزالة التعديات، والتى انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي، وتستمر حتى 27 أكتوبر2022 على ثلاث مراحل.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدِّي بالبناء علي الأراضي الزراعية على مساحة 18000م2، عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة البناء ولاية الزراعة، وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة، وقوات الشرطة، وممثلي الإدارة الزراعية، مع تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدِّين.

وبذلك يكون إجمالى الأراضي التي تم استردادها منذ انطلاق المرحلة 36637 م2، وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدِّين على أملاك الدولة، يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أيَّة مخالفات من شأنها التعدِّي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.