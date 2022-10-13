اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة الإسماعيلية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:09 م
إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة الإسماعيلية جانب من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون، لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة20لإزالة التعديات، والتى انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي، وتستمر حتى 27 أكتوبر2022 على ثلاث مراحل.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدِّي بالبناء علي الأراضي الزراعية على مساحة 18000م2، عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة البناء ولاية الزراعة، وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة، وقوات الشرطة، وممثلي الإدارة الزراعية، مع تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدِّين.

وبذلك يكون إجمالى الأراضي التي تم استردادها منذ انطلاق المرحلة 36637 م2، وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدِّين على أملاك الدولة، يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أيَّة مخالفات من شأنها التعدِّي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.


الإسماعيلية

أملاك الدولة

التعدى على الاراضى الزراعية الزراعية

محافظة الاسماعيلية

قوات إنفاذ القانون



الموضوعات المتعلقة

كلية التربية بجامعة قناة السويس تحتفل بانتصار أكتوبر والطلاب الجدد.. صور

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:57 م

تحرير 80 محضرا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:59 م

انعقاد الجلسة الخامسة للجنة إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:52 م

القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية بعد إحالة زوجها المتهم باحتجازها والتعدى عليها للمحاكمة الجنائية.. والمجنى عليها اتهمته بالتعدى عليها وحبسها 15 يوما.. والنيابة تحجز المتهم وتنتدب الطب الشرعى للكشف عليها

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة