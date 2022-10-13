اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:55 م
أكرم القصاص
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إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة وسط الإسكندرية للمرة الثانية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:53 م
إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة وسط الإسكندرية للمرة الثانية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط وبقيادة يحيي زكريا سكرتير عام الحى، حيث قامت اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة تعد علي أراضى زراعية فى أبيس العاشرة في إطار توجيهات المحافظ بالتصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة طبقا للقرار رقم 88 لسنة 2022 والخاص بتشكيل لجنة للمرور على الأراضي الزراعية ومنعها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

وتم رصد حالة تعد على أرض زراعية عبارة عن إعادة بناء أسوار تم إزالتها بتاريخ 13 أغسطس عام 2022 على قطعة أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة بمساحة 300 متر تقريبا، وتم استدعاء مهندس الإصلاح الزراعي بالمنطقة، بحضور مسئولي حماية الأراضي أعضاء اللجنة، وإدارة المتابعة والرقابة بالحي، وتم إزالة المخالفة وهدم الأسوار وتحرير المحاضر اللازمة، وجار اعتمادهم من الجمعية الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

 

وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والإزالة الفورية لتلك المخالفات، والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء.


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