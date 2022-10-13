أوميكرون وكورونا طويلة الأمد فى مؤتمر الصحة العالمية اليوم

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية ، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، حول ختام اجتماعات الدورة الـ69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:

القرارات والمقررات الصادرة، وذلك اليوم الخميس.

وقالت المنظمة، فى بيان جديد لها، يستعرض المؤتمر الصحفى التوصيات والقرارات الصحية الصادرة عن اللجنة وذلك فى ختام جلساتها اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بفيروس كورونا، والأعراض طويلة المدى للفيروس الناتج عن متحور أوميكرون.

وقالت المنظمة سيُركز المؤتمر الصحفي على القرارات والمقررات التى تم اتخاذها فى اللجنة الـ69 لشرق المتوسط والتى ستختتم فعاليتها اليوم بالقاهرة كما يتم استعراض القضايا الصحية ذات الأولوية التى جرت مناقشتها خلال هذه الدورة.

يذكر أن اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط تجتمع كل عام في شهر أكتوبر بمشاركة وزراء الصحة من بُلدان إقليم شرق المتوسط، وخلال هذه الجلسات، تناقش الدول الأعضاء السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية التى تعتمدها.

جدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية افتتاحها كل من العالم السير مجدى يعقوب، والدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور احمد المنظرى المدير الاقليمي لشرق النتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر.

يشارك فى المؤتمر الصحفى كل من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط و الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق التوسط.