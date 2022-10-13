أول غواصة نووية سوفيتية تجوب شوارع روسيا قبل وضعها فى متحف

كتبت ريهام عبد الله

تعرض غواصة نووية تزن 3000 طن، يعود تاريخها لفترة الاتحاد السوفيتى فى شوارع روسيا، حاليا قبل وضعها فى متحف، حيث كانت K-3 Leninsky Komsomol ، التى بنيت فى عام 1957، أول غواصة نووية للدولة الشيوعية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الغواصة

من المقرر الآن أن تصبح السفينة التى يبلغ طولها 352 قدمًا والتي يطلق عليها اسم "الحوت" متحفًا فى كرونشتاد بالقرب من سان بطرسبرج، حيث تم نقلها عبر المدينة إلى موقع التجميع حيث سيتم عرضها للزوار لمعاينتها عن قرب.



أول غواصة نووية سوفيتية

وتمت إزالة المفاعلات المشعة وإصلاح الهيكل بينما كان يرسو جافًا في حوض بناء السفن نيربا، وتم تصميم نموذج K-3 من الخشب وتم بناؤه فى مولوتوفسك قبل إرساله إلى البحر لأول مرة فى عام 1957، وتم تكليفه في العام التالي كجزء من الأسطول الشمالي للبحرية السوفيتية.



غواصة نووية تجوب شوارع روسيا

في عام 1962 أصبحت السفينة أول غواصة سوفيتية تصل إلى القطب الشمالي تحت الماء، بعد أربع سنوات من يو إس إس نوتيلوس، ثم ظهرت على القطب، الذي جاء بعد ثلاث سنوات من USS Skate.

وحصل الكابتن ليف زيلتسوف على لقب بطل الاتحاد السوفيتي للبعثة، وهي أعلى جائزة في الاتحاد السوفياتي وقتها.

في ذروة الحرب الباردة، تم تكليف K-3 بمتابعة غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية، وفي عام 1967، اندلع حريق في النظام الهيدروليكي أثناء الإبحار في البحر النرويجي.

واضطر أعضاء الطاقم إلى إخلاء المقصورة وسرعان ما انتشرت النيران إلى أجزاء أخرى من الغواصة، وتسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة الإطفاء الأوتوماتيكية في اختناق أفراد الطاقم المحاصرين في الجزأين الأول والثاني وقتها.