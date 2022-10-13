أسرة لاعبة كمال أجسام أرجنتينية تطالب بتحقيق بعد موتها بالبرازيل بشكل غامض

عثرت السلطات البرازيلية على جثة جوهانا كولا، لاعبة كمال أجسام أرجنتينية، 30 عاما، بعد مشاركتها فى بطولة أمريكا الجنوبية لكمال الأجسام فى ساوباولو، والتى أثارت جدلا كبيرا، وفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كولا ذهبت إلى البرازيل للمشاركة فى بطولة امريكا الجنوبية لكمال الاجسام واللياقة البدنية، وعلى الرغم من أن وفاتها تبدو طبيعية إلا أن عائلتها تؤكد أنها قُتلت.

وأوضحت التحقيقات أن لاعبة كمال الاجسام اتصلت بعائلتها الجمعة الماضية للاحتفال بحصولها على المركز الثانى فى منافسة كانت تتسم بالشراسة، وبعد ذلك عثر على كولا ميتة فى غرفة الفندق التى كانت تقيم فيه فى العاصمة البرازيلية.

وقالت شقيقتها كارمن كولا "اتصلت بنا كولا لتبلغنا بفوزها، وقالت أن هناك من يريد تخديرها،وحقنها، وكانت قادرة على الهروب لكنها كانت تشعر بالنعاش، ولذلك نحن نشك فى أن شخصا ما فعل بها ذلك".

أكدت كريستينا، والدة الفتاة أنها أبلغت بالنتائج انه لا يوجد أى علامات أن ابنتها توفيت نتيجة جريمة قتل، وأكدت أن لديها شكوكًا مؤكدة حول ذلك: "ابنتى قُتلت، ولم تتعرض للموت المفاجئ، كانت بصحة جيدة.