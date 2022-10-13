أخبار مصر.. مصر تطالب روسيا وأوكرانيا بضرورة التوصل لحل تفاوضى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصويت مصر لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة والذين يدين الاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية؛ اتساقاً مع موقفها المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، بإعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.

وأكدت مصر مجدداً - بحسب بيان لوزارة الخارجية- مطالبتها لطرفي النزاع الروسي/ الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة، بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يراعي شواغل جميع الأطراف دون استثناء، ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء هذا النزاع، وبما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

وشددت مصر على أن الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل.. هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الأزمة؟ وماذا لو كان قد تم تغليب صوت العقل ولغة الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف لشواغل الآخر، وتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟ ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني، والتي تستحق الأفضل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسي: هنعبر كل المصاعب.. وما عندناش تحديات كبيرة



أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجهود المواطنين والقوات المسلحة والشرطة، فى الحفاظ على الدولة قائلا: "واتصور واتكلمت فى المسالة دى كثيرا قبل كده، وقلتلكم المشاهد اللى بنشوفها حوالينا بتأكد حاجة واحدة بس أن الجهد اللى بتبذل من كل مواطن مش الجيش والشرطة بس للحفاظ على الدولة جهد مشكور وبيخلى الـ 104 ملايين وأكتر موجودين على أرض مصر عايشين وعندهم أمل فى بكرة".

أضاف الرئيس السيسى خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: "كل المصاعب بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها واحنا بخير وفى خير، وأقدر أقول أن احنا واقفين برضه على أرض صلبة معندناش تحديات كبيرة قوى زى بلاد أخرى ليه؟ علشان الأمن والاستقرار اللى موجود فى مصر".

أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، حيث يسجل الذهب مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 960 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1280 جنيها.

عيار 21 يسجل 1120 جنيها.

الجنيه الذهب 8960 جنيها.

ويترقب السوق العالمي للذهب إعلان كلا من ألمانيا والسعودية وأمريكا عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك إعلان أمريكا عن مؤشر إعانة طلبات البطالة.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

"التعليم" تنفى ضم مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأضافت وزارة التعليم، أن المنشورات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أي تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية، مُوضحةً أن مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

التعليم العالى: إدراج 26 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانية 2023



استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023.

وأشار التقرير إلى إدراج 26 جامعة مصرية فى التصنيف، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، حيث تصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، وجاءت فى المرتبة من (401 – 500)، تليها جامعتا دمياط وكفر الشيخ. فى المرتبة من (501 - 600).

ولفت التقرير إلى حصول 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 – 800)، وهى جامعات (بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا)، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 – 1000)، وهى جامعات (الأزهر، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية فى مصر، بنى سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا).