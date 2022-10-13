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أخبار × 24 ساعة.. إتاحة القمح للمطاحن ومصانع المكرونة بـ8700 جنيه للطن

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. إتاحة القمح للمطاحن ومصانع المكرونة بـ8700 جنيه للطن صوامع القمح - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

متحدث الحكومة: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج 8 حالات
 
متحدث الحكومة: إطلاق موقع للمصريين بالخارج لتسجيل بيانات السيارات المستوردة
 
رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: "إلغاء جمارك السيارة" يعكس اهتمام مصر بأبنائها
 
الهجرة تكشف تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج
 

 

متحدث الحكومة: إطلاق موقع للمصريين بالخارج لتسجيل بيانات السيارات المستوردة


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