أخبار × 24 ساعة.. إتاحة القمح للمطاحن ومصانع المكرونة بـ8700 جنيه للطن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
متحدث الحكومة: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج 8 حالات
متحدث الحكومة: إطلاق موقع للمصريين بالخارج لتسجيل بيانات السيارات المستوردة
رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: "إلغاء جمارك السيارة" يعكس اهتمام مصر بأبنائها
الهجرة تكشف تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج
وزير التموين: إتاحة القمح للمطاحن ومصانع الحلويات والمكرونة بـ8700 جنيه للطن
الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004.. ونستهدف تطعيم 16 مليون طفل
متحدث الحكومة: إطلاق موقع للمصريين بالخارج لتسجيل بيانات السيارات المستوردة
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