34 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الاكثر تأثيرا مرجعيا 2021

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعى، حيث تم الإعلان عن 34 عالما من جامعة المنصورة الأكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2021.

وكذلك 26 عالما من جامعة المنصورة، الأكثر فى التأثير المرجعى عن مجمل إنتاجهم العملى، وذلك على النحو التالى (8 علماء من كلية العلوم و5 من كلية الطب و5 من كلية الهندسة و3 من كلية الصيدلة و2 من كلية الحاسبات والمعلومات وواحد لكل من الزراعة وطب الأسنان والطب البيطري).

والجدير بالذكر أنه تم إدراج اسم الدكتور محمود نعمان الحداد، احد العاملين بالجهاز الإدارى بكلية العلوم (وحدة التحاليل الدقيقة) لأول مرة بالقائمة عن التأثير المرجعى لعام 2021.

وتأتى أهمية هذه الدراسة إلى استنادها إلى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقه وموثقة تشمل الاستشهادات، h-index، وعدد الأبحاث والتخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.

وفى هذا السياق يتقدم الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتهنئة على إنجازهم العلمى متمنيا لهم دوام الرقى والتقدم.