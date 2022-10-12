وكالة الطاقة الذرية ترصد انقطاع الكهرباء عن محطة زابوروجيا للمرة الثانية فى 5 أيام

وكالات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأربعاء، أن فريق الوكالة في محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا، أبلغه بفقدان المحطة لكل مصادر طاقتها الخارجية (الكهرباء) للمرة الثانية في خمسة أيام.

وأضاف جروسي عبر تويتر، أن "مولدات الديزل الاحتياطية الخاصة بالمحطة توفر الكهرباء لمهام السلامة والأمن النوويين"، موضحاً أن "فقدان الطاقة المتكرر يثير القلق".

وحسب موقع الشرق، شدد جروسي على "الحاجة الملحة لمنطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول موقع المحطة النووية".

وتبادلت موسكو وكييف مؤخراً الاتهامات بقصف المحطة النووية.