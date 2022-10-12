وزير التنمية المحلية يشارك فى المؤتمر العالمى لقمة المدن والحكومات العالمية بكوريا الجنوبية

كتب على عبد الرحمن

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات العالمية في دورتها السابعة والذى عقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية وذلك بمشاركة يون سيوك يول رئيس كوريا الجنوبية والعديد من المسئولين الحكوميين بكوريا الجنوبية والشخصيات الدولية والاقليمية من بينها بان كى مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز" وكذا عمداء المدن والمحافظين والولايات بمختلف دول العالم .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن فعاليات المؤتمر أكدت على أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وتطلع المشاركين في قمة المدن والحكومات أن يشمل مؤتمر المناخ القادم والذى سوف تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ عقد وتنظيم منتدى لبحث دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المشاركة والحضور المصرى في تلك القمة والتي تنعقد قبل أيام قليلة من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حيث حرص المشاركون في القمة على تخصيص جزءاً رئيسياً من جدول أعماله حول قضية المناخ .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سوف يشارك غداً الخميس في عدد من الجلسات التي ستقعد على هامش المؤتمر وستناقش موضوعات تحقيق العدالة المناخية والتأكيد على أهمية دعم ومساندة دول قارة أفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية وإلتزام دول العالم الكبرى بالوفاء بالتزامتها وتعهداتها منذ توقيع اتفاق باريس ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تضافر الجهود الدولة المشتركة لخروج قمة شرم الشيخ المقبلة بنتائج وقرارات تساعد في مواجهة مشكلة المناخ .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك الجلسة ستناقش التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية واستعراض جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن خاصة مع قرب استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP27 مطلع شهر نوفمبر القادم ، وكذا عرض بعض المبادرات والجهود المصرية لخدمة أبناء القارة الأفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيشارك كذلك في المائدة المستديرة رفيعة المستوي والتي ستعقد على هامش المؤتمر حول " تحويل علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا البيئية .. مستقبل الكوكب " والتي سيقوم خلالها بعرض أهداف مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ والجهود المبذولة للتكافل من أجل تحمل المسئوليات المشتركة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وأهمية مساعدة المجتمع الدولى للدول الأفريقية في مواجهة تلك التحديات المرتبطة لملف المناخ .