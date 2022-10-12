نائب رئيس جامعة الإسكندرية: لائحة الساعات المعتمدة مطبق منذ عام 2018

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن نظام الساعات المعتمدة مطبق منذ عام 2018 فى معظم كليات جامعة الإسكندرية وكافة الطلاب على علم بلائحة الساعات المعتمدة وفى حالة عدم تحقيق الطالب للمعدل المطلوب والذى يعنى سابقا رسوبه فى لائحة الفصلين، يمنح إنذار أكاديمى لتنبيه الطالب إلى رفع معدل درجاته، وللطالب عدد 3 إنذارات متتالية طبقا للائحة وبعدها يتم فصل الطالب وهو نفس ما كان يطبق سابقا فى لائحة الفصلين، حيث كان يفصل الطالب فى حالة رسوبه فى ثلاثة فصول متتالية بدءا من المستوى الأول، وليس معنى فصل الطالب من الكلية هو نهاية المطاف لكن يحق للطالب، كما كان سابقا الالتحاق بإحدى الكليات الأخرى مثل كلية الحقوق والآداب وغيرها وفقا للتنسيق سنة التحاقة.



وأضاف نبيل، لـ"اليوم السابع"، أن طلاب كلية التجارة تم فحص حالات الطلاب بعناية شديدة من قبل لجنة متخصصة وجاءت نتيجة الفحص حصول عدد 211 طالب على فرصة استثنائية وأخيره فى خريف 2022وتبقى عدد 125طالب استنفذوا كل الفرص المتاحة وتبين تدنى معدلات درجاتهم وعدم إمكانية حصولهم على معدلات أعلى من ذلك. جدير بالذكر أن هذا العدد الذى استنفذ كل الفرص من بين حوالى 13 الف طالب يكملوا دراستهم على أكمل وجه، وايضا تجدر الإشارة إلى أنه فى نظام الفصلين السابق كان عدد الطلاب الذين يفصلوا سنويا لعدم تمكنهم من الحصول على الدرجات اللازمة فى حدود 700 طالب سنويا للمستوى الأول والثانى، مما يظهر مدى مرونة نظام الساعات المعتمدة وقدرة الغالبية العظمى من الطلاب من الإستفادة من الفرص المتاحة فى النظام.



كما أكد نبيل أن هناك نظام إرشاد أكاديمى فى كل كلية يهدف إلى توعية الطالب بنظام الساعات المعتمدة وكيفية التعامل معه ومساعدة الطلاب فى الدراسة.