اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:27 ص
أكرم القصاص
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مصدر أمنى ينفى رفع قيمة المخالفات المرورية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:40 ص
مصدر أمنى ينفى رفع قيمة المخالفات المرورية مرور – أرشيفية

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور، ولكنه أمر قضائى يخضع للتشريعات والقوانين .
 
 
 

وزارة الداخلية

شائعات الاخوان

المخالفات المرورية

قنوات الاخوان

جماعة الاخوان الارهابية

خليك واعى

خليك واعي



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