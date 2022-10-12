مصدر أمنى ينفى رفع قيمة المخالفات المرورية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور، ولكنه أمر قضائى يخضع للتشريعات والقوانين .