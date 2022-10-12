مستشار المفتى: مؤتمر الإفتاء القادم سيصدر ميثاقا إفتائيا لمواجهة لتغيرات المناخية

كتب لؤى على

كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الافتاء بالعالم، أن مؤتمر الأمانة الذى يعقد فى 17- 18 من شهر أكتوبر الجارى، المؤتمر العالمى السابع للإفتاء الذى تنظِّمه دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ويستمرُّ لمدَّة يومين ، سوف يصدر عنه ميثاق إفتائى لمواجهة لتغيرات المناخية.

وتابع فى تصريحات خاصة، أن ذلك يأتى تعميقًا للوعى بمخاطر ومشكلات ما نجم عن التغيرات المناخية على كافة الأصعدة والمجالات فى الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التى تسهم في حل المشكلة والتوعية بها وحتى نفعل ما أسسه المفتون عبر العصور من استشراف الأحداث الحالية والمستقبلية، تم الاتفاق على ميثاق إفتائي ينطلق من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، ومتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، يُعتمد للإفتاء والخطاب الديني الرشيد حول العالم.