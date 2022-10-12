محافظ الشرقية يُعلن تشغيل مشروع الصرف الصحى بهنيا خلال شهر تطهير المصرف

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البدء في تنفيذ أعمال تطهير مصرف المجدان المار أمام قرية بهنيا التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، مشدداً على ضرورة رفع ناتج التطهير بمعرفة رئاسة المركز لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.



أشار محافظ الشرقية إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإرسال فنيين وكيميائيين من الشركة لسحب عينة من بئر المياه المهمل بالقرية وإجراء التجارب الكيميائية عليه لبحث إمكانية تشغيل والتأكد من صلاحية مياه للشرب، وذلك للمساهمة في توفير كوب مياه لأهالي القرية.



وأضاف محافظ الشرقية قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإرسال فريق متخصص للوقوف على مشروع الصرف الصحي بالقرية لمراجعته وتشغيل الرافع والذي يعمل بطاقة تصميمية 100 لتر/ ث وبتكلفة 31 مليون جنيه شاملة مد شبكات بطول 14 كم ووصلات منزلية بطول 8 كم خلال شهر من الآن وتوصيل الصرف الصحي لمنازل القرية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.



ومن جانبه أوضح صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة لقرية بهنيا صباح أمس تم التنسيق مع الجهات المعنية والبدء في أعمال تطهير المصرف المار أمام القرية وأخد عينات مياه من البئر المهمل لتحليلها وتشغيله في حالة صلاحية العينة بالإضافة إلى دفع عجلة العمل بمشروع صرف صحي القرية ومراجعة الشبكات والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

