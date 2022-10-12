محافظ الشرقية يلتقى وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال، والمهندس مدحت البكري مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات، والمهندسة هيام عادل مديرة الإدارة العامة للخدمات الاحترافية، والدكتور أمين عبد القادر مدير التدريب بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، ونادية جمعة مديرة الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ووليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة.



وتناول الاجتماع استمرار وتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك استعراض الإصدارات الحديثة من منظومة إدارة المؤسسة الإلكتروني المعروف باسم (الذاكرة المؤسسية) والمسئولة عن متابعه الأداء الداخلي الإداري وتطويره ودعم مسيرة تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة في جميع القطاعات، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جوده الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن المحافظة حققت تقدماً كبيراً في تطبيق منظومة التحول الرقمي والذي يُساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمه وترشيد النفقات واجتاحت كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.



بينما أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أن المحافظة خلال الفترة الماضية إستطاعت تطبيق منظومات (إدارة المؤسسة الإلكتروني - المرتبات PAY ROLL - إدارة الأزمات والكوارث - إدارة أملاك الدولة – المتغيرات المكانية – المراكز التكنولوجية) والتي ساهمت بشكل كبير بالارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بجانب دعم متخذي القرار بمعلومات آنية ودقيقة في القضايا التي تمس الصالح العام.