محافظ الإسكندرية: تنفيذ 60 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها؛ كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، مشيراً أنه خلال الأيام الأربعة الأولي من المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 60 قرار لإزالة التعديات .



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.



ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ 52 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية عبارة عن تشويشات و ضم طريق الخدمة و وضع مواسير بالمخالفة للقانون بمركز ومدينة برج العرب بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لمديرية الزراعة بنجر السكر، وقرارين لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للآثار في نطاق مركز ومدينة برج العرب.