محافظة الإسكندرية تنظم جولة سياحية للوفود المشاركة في المؤتمر الدولي للبيئة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ،برئاسة شيرين مصطفى مدير الهيئة، اليوم، وبالتنسيق والتعاون مع منطقة آثار الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، جولة سياحية لبعض من معالم الإسكندرية السياحية و الأثرية للسادة وفد المؤتمر الدولي ضيوف الإسكندرية من دول ألمانيا - فرنسا - إيطاليا - البرتغال - اليونان - رومانيا - تونس - المغرب - مصر.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ودعمة الكامل لترويج وتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وعلى هامش استضافة الإسكندرية للمؤتمر الدولي International TouMaLi Conference 2022 الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا والنقل البحري تحت رعاية وزيرة البيئة ومحافظ الإسكندرية.

وبدأت الجولة بزيارة مكتبة الإسكندرية ثم المسرح الروماني و اختتمت بزيارة قلعة قايتباي ، حيث أشاد الوفد بالجولة السياحية و أعربوا عن إعجابهم الشديد بالأماكن السياحية التى زاروها .

وتم إهداء ضيوف الإسكندرية أعلام مصر وشنط تضم مجموعة من الدلائل و النشرات السياحية باللغات المتعددة.