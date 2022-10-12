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ماكرون: على بوتين التفاوض ولا نريد اندلاع حرب عالمية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:06 م
ماكرون: على بوتين التفاوض ولا نريد اندلاع حرب عالمية ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يعود إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف إيمانويل ماكرون: "نعمل بالتعاون مع الدنمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا"، وتابع الرئيس فرنسى أن فرنسا ستزود أوكرانيا بانظمة دفاع مضادة للطيران.

وتابع إيمانويل ماكرون: "على فلاديمير بوتين التفاوض ولا نريد اندلاع حرب عالمية"، وأضاف أنه على فلاديمير بوتين أن يحترم وحدة أراضي أوكرانيا و العودة لطاولة المفاوضات.


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