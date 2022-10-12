ماكرون: على بوتين التفاوض ولا نريد اندلاع حرب عالمية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يعود إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف إيمانويل ماكرون: "نعمل بالتعاون مع الدنمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا"، وتابع الرئيس فرنسى أن فرنسا ستزود أوكرانيا بانظمة دفاع مضادة للطيران.

وتابع إيمانويل ماكرون: "على فلاديمير بوتين التفاوض ولا نريد اندلاع حرب عالمية"، وأضاف أنه على فلاديمير بوتين أن يحترم وحدة أراضي أوكرانيا و العودة لطاولة المفاوضات.