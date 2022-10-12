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كيف تستعلم عن مخالفات سياراتك إلكترونيا فى دقائق.. اقرأ التفاصيل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:30 ص
كيف تستعلم عن مخالفات سياراتك إلكترونيا فى دقائق.. اقرأ التفاصيل موقع مرور مصر
كتب: عبد الرحمن سيد

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أتيح لجميع قائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.
 
ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:
 
1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.
 
2- اختيار خدمات المرور.
 
3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
 
4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
 
5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
 
6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.
 
7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.
 
 
 

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