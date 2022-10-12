كل ما تريد معرفته عن تورم اللثة من أعراض وأسباب

فاطمة ياسر

تورم اللثة من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون، وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل المزعجة أبرزها الألم الشديد فى الأسنان واللثة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص تورم اللثة من أعراض وأسباب وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع WEBMED. ما أسباب تورم اللثة؟ - الإصابة - الإصابة بالتهاب اللثة والسبب عدم نظافة الأسنان.

- خلال فترة الحمل تتعرض الكثير من النساء لتورم اللثة، والسبب تعرضها لاضطرابات هرمونية كثيرة.

كيف يتم علاج تورم اللثة؟ - سوء التغذية تعد من الأمور السلبية التى تؤثر على صحة الفم بشكل ملحوظ، فتعرض الشخص لنقص فى بعض الفيتامينات يزيد من تعرضها لتورم اللثة. إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين يجب الذهاب للطبيب، لأن هذا يعنى أن الشخص يحتاج للعلاج لأخذ مضادات حيوية لمكافحة العدوى بالإضافة إلى غسول الفم الذى يساعد فى علاج التهاب اللثة، كما ينصح بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ومضمضة الفم بمحلول ملحى للقضاء على البكتريا والفطريات، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الماء، والإقلاع عن التدخين. ما طرق الوقاية من تورم اللثة؟ - تنظيف الفم يوميا بالفرشاة والخيط. - تنظيف الفم يوميا بالفرشاة والخيط.

- استعمال معجون أسنان غنى بالفلورايد.

- زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، للكشف المبكر عن الأمراض الفموية بالفحوصات اللازمة وتنظيف الفم من البلاك والرواسب الجيرية.