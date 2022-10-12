كلية الدراسات الاقتصادية بالإسكندرية تقيم ندوة توعوية بانتصارات أكتوبر

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان: القوات البحرية المصرية من أكتوبر 1973 إلى أكتوبر 2022 حاضر فيها اللواء بحرى أركان حرب محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق وأحد أبطال القوات البحرية خلال حربى الاستنزاف وأكتوبر وقد أدار الندوة الدكتور أسامة العادلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الذى أكد على كون حرب أكتوبر هى واحدة من أهم المفاخر فى التاريخ المصرى قاطبة وأنها عمل عظيم يدخل فى عداد المعجزات..

وأكد عميد الكلية فى كلمته أن انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل بعثًا جديدًا للأمة المصرية العظيمة بعد هزيمة 1967ووجه حديثه للطلاب الحاضرين منوهًا إلى عدم الانسياق إلى ما تردده بعض المصادر المعادية من تشكيك فى عظمة انتصارات أكتوبر.

وتحدث اللواء محفوظ مؤكدًا على الأداء الإعجازى لقواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر ومن قبلها حرب الاستنزاف ثم شرح أهم العمليات التى قامت بها القوات البحرية المصرية خلال الحربين مثل عمليتى إيلات وعملية الحفار ثم دورها الكبير خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وعرض اللواء محفوظ طه مرزوق للتطورات الهائلة التى طرأت على تسليح القوات البحرية المصرية خلال السنوات الأخيرة انطلاقًا من إدراك القيادة السياسية لضرورة زيادة فعاليتها فى التصدى للمخاطر المحيطة بالأمن القومى المصرى فى البحرين المتوسط والأحمر وفى نهاية اللقاء قدم الطلاب بعد التساؤلات أجاب عنها اللواء بحرى محفوظ طه مرزوق.

وحضر الندوة لفيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.