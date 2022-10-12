اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية التجارة بجامعة أسوان تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:59 ص
كلية التجارة بجامعة أسوان تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد جانب من استقبال الطلاب
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت كلية التجارة بجامعة أسوان حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان للتعليم والطلاب.
 
وشارك الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، وكلاء كلية التجارة بجامعة أسوان ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بإستقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة بجامعة أسوان لتقديم الارشادات والتعريف بكلية التجارة بجامعة أسوان وأقسامها والأجراءات المتبعة والتهنئة بمناسبة العام الجامعي الجديد 2022 – 2023.
 
من ناحية أخري،ا فتتحت كلية التجارة بجامعة أسوان، باب الترشيح لطلاب الفرقة الثالثة للالتحاق بقسم الاقتصاد (عربي و انجليزي)  ولطلاب الفرقة الرابعة للالتحاق بقسم ادارة الأعمال  (عربي و انجليزي).
 
 


 

 


استقبال

الطلاب

الجدد

كلية التجارة

جامعة أسوان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة