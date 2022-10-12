كلية التجارة بجامعة أسوان تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

أسوان - صلاح المسن

أقامت كلية التجارة بجامعة أسوان حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان للتعليم والطلاب.

وشارك الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، وكلاء كلية التجارة بجامعة أسوان ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بإستقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة بجامعة أسوان لتقديم الارشادات والتعريف بكلية التجارة بجامعة أسوان وأقسامها والأجراءات المتبعة والتهنئة بمناسبة العام الجامعي الجديد 2022 – 2023.

من ناحية أخري،ا فتتحت كلية التجارة بجامعة أسوان، باب الترشيح لطلاب الفرقة الثالثة للالتحاق بقسم الاقتصاد (عربي و انجليزي) ولطلاب الفرقة الرابعة للالتحاق بقسم ادارة الأعمال (عربي و انجليزي).