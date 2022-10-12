كشف لغز العثور على جثة سيدة بالقليوبية.. التحريات: صديقتها وأبناؤها وراء الجريمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة سيدة ملقاة بمصرف بمنطقة زاوية النجار بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة فى رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين أن وراء قتل المجنى عليها "نورا. ا"، 34 سنة، صديقتها "نورا م" 40 سنة، وأبنائها "كامل.ط"، 20 سنة، و"سلمى.ط"، 18 سنة، مقيمين بمنطقة عزبة رشوان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية على إدارة شقق سيئة السمعة، فقام المتهمون باستدراج المجنى عليها وقتلها، وقاموا بإلقاء جثتها، في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين "نورا م"، 40 سنة، وأبنائها "كامل ط"، 20 سنة، و"سلمى ط"، 18 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.