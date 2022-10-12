فوكس نيوز: FBI عرض على مؤلف "ملف ترامب" مليون دولار لتأكيد مزاعمه ضد الرئيس السابق

كتبت ريم عبد الحميد

شهد أحد المسئولين بالمباحث الفيدرالية الأمريكية أن الـ FBI عرض على عميل المخابرات البريطانية السابق كريستوفر ستيل مليون دولار لتأكيد المزاعم البذيئة التى وردت فى الملف الذى أعده ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وعدد من أعضاء حملته الانتخابية لعام 2016، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك.

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن محلل مكافحة التجسس بالإف بى Hى بريان أوتن كان أول شاهد فى محاكمة إيجور دانشينكو، الروسى الذى عمل باعتباره المصدر الأساسى فى ملف ستيل ضد ترامب، والذى تم اتهامه بالإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالية.

وشهد أوتن أنه ومجموعة من عملاء الإف بى أى ذهبوا إلى خارج الولايات المتحدة فى أوائل أكتوبر 2021 للحدث مع ستيل عن الملف. وخلال استجواب من قبل المحقق الخاص جون دورهام، قال أوتن إنه خلال تلك الاجتماعات عرض الإف بى أى على ستيل مليون دولار إذا كان بإمكانه تأكيد المزاعم التى وردت فى الملف. وشهد أوتن بأن ستيل لم يستطع أن يفعل ذلك.

كما شهد أوتن أن الإف بى أى لم يكن لديه تأكيد للمزاعم التى وردت فى الملف، ومع ذلك أخذ المعلومات وأدرجها فى مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة المساعد السابق فى حملة ترامب كارتر بيدج.

وسال دورهام أوتن: فى 21 أكتوبر 2016، تاريخ صدور مذكرة كارتبر بيدج، هل كان لديك أى معلومات تؤكد المعلومات، فأجاب بالنفى وأكد أن الإف بى أى تلقى تقارير ستيل فى 19 سبتمبر 2016، وقدم أول طلب بموجب القانون بحق بيدج فى 21 أكتوبر 2016.

وقال اوتن أن الإف بى أى تواصل مع وكالات استخبارات أخرى لمعرفة ما إذا كانت يمكن تؤكد معلومات لها علاقة بالملف، الذى صدر التكليف به من قبل شركة الأبحاث المعارضة فيوجين جيه بى غى ومولته حملة هيلارى كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية عبر شبكة محاماة.