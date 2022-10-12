فوز ميناء الحمرا البترولى بجائزة أفضل ميناء تخصصى لعام 2022

كتبت -مروة الغول

فاز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين أحد أهم موانىء قطاع البترول بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، وتسلم الجائزة نيابة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو " المسئولة عن إدارة وتشغيل الميناء من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات الاحتفال باليوم البحرى العالمى تحت رعاية وزارة النقل.

وتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتهنئة والتقدير لكافة كوادر شركة ويبكو والعاملين بالميناء مؤكدا ان هذا النجاح جاء نتيجة لجهودهم المخلصة في تنفيذ خطة القطاع لتطوير وتحديث الميناء بأعلى كفاءة، موضحاً أن تنفيذ خطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء تأتى في اطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانىء البترولية الداعمة لدور مصر الاقليمى كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، وأن ميناء الحمرا الذى يقع في منطقة حيوية بالعلمين على ساحل البحر المتوسط قد تم زيادة قدراته ورفع كفاءته وإدارته بأحدث التكنولوجيات الرقمية ودعم منظومة السلامة في اطار تحويله لميناء متكامل وذلك بالإضافة الى مايتم حالياً من مشروعات توسعية جديدة لتزيد من قدراته مستقبلاً .

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو أن فوز الميناء بالجائزة يأتي نظراً لتوافر كافة المقومات الاسراتيجية بدءاً من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية والمنظومة الأمنية ومنظومة حماية البيئة البحرية، لافتا إلى أن الشركة حاصلة على شهادة إقرار موائمة مرفق مينائى من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وشهادة الأيزو في إدارة الجودة أيزو 9001 وشهادة الأيزو 14001 في حماية البيئة وشهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية وشهادة الأيزو 17025 لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة .