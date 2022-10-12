غلق 7 ورش و 9 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام حيث تم غلق 7 ورش و9 محال تجارى، وإطفاء 5 لمبات إنارة خارجية للمحلات، وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.