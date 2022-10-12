اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:57 م
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ضبط 21 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:11 م
ضبط 21 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة.. صور اللحوم المضبوطة
كتبت - مرام محمد

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تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 21 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 24 محضر حيال المخالفين، مضيفا أنه تم تحصين 42239 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية وذبح 11722 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي.
 
حملة لضبط اللحوم الفاسدة بالجيزة
حملة لضبط اللحوم الفاسدة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

ضبط 21 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة
ضبط 21 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

 


لحوم فاسدة

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ضبط لحوم فاسدة

تموين الجيزة

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