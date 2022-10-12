ضبط 20 طن أرز شعير قبل تهريبها بالسوق السوداء خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ،ضبط 20 طن أرز شعير قبل تهريبه بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على المخازن بالشرقية.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية إنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين ههيا بحملة برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وأسفرت الحملة أثناء مرورها بقرية العلاقمة من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد 113 شيكارة أرز شعير أوزان مختلفة ، بإجمالي كمية مقدارها 9 طن و100 كيلو جرام مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء بالسلعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11552 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات لدى التاجر علي ذمة المحضر.

وفي سياق متصل ، تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية العلاقمة من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد ( 145 ) شيكارة أرز شعير أوزان مختلفة ، باجمالي كمية مقدارها 10 طن و 900 كيلو جرام مجمعة ومخزنة داخل مخزن،وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11553 لسنة 2022 جنح ههيا،وتم التحفظ علي المضبوطات لدي التاجر علي ذمة المحضر.