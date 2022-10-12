ضبط 146 طن أرز شعير داخل مخزنين بدون ترخيص فى كفر الشيخ

وكانت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط مالك مخزنين لتجارة الحبوب والغلال «بدون ترخيص» بمركزي الرياض وبيلا، لتخزين الأول 100 طن أرز شعير، والثاني لتخزين 46 طن أرز شعير، محظور تداوله خارج المنظومة، بقصد حجبه عن التوريد، للاتجار به في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بارتكاب الواقعة، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر محضرين حملا رقمي 13842 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، 8020 لسنة 2022 جنح مركز بيلا، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.