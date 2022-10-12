صيدلة الإسكندرية تنظم ندوة طلابية عن الولاء واجتياز تحديات الأمن القومى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، اليوم الأربعاء ، ندوة بعنوان: "الولاء والانتماء واجتياز تحديات الأمن القومي المصري" ألقاها اللواء أركان حرب ناجي شهود المدير الأسبق للمخابرات الحربية ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والكاتب الصحفي معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية وبحضور الدكتور شريف رستم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة أمانى سريح مدير مركز النيل للإعلام، والأستاذة رباب أبو العزم عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس جمعية أصحاب الإرادة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وفى كلمته أكد اللواء أ.ح. ناجي شهود على أهمية نشر الوعي وترسيخ ثقافة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري لمواجهة تحديات الوطن، لافتاً إلى ضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع التى تستخدم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار المغلوطة والشائعات وبث المشاعر السلبية، وقال إن حرب أكتوبر المجيدة والسنوات التى سبقتها والتي أعقبتها تشير إلى قدرة الإنسان المصري على المواجهة وتحقيق الانتصار في ظل أصعب الظروف.

ووجه الكاتب الصحفي معتز الشناوي التحية لأرواح الشهداء المصريين الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه، وعبر عن أهمية استلهام روح اكتوبر وإدراك قيمة تضحيات الشعب المصري منذ فجر التاريخ للحفاظ على الوطن، وأكد على فخر كل مصري بإعجاز الجندى المصرى الذى أبهر العالم بالعبور فى خلال ٦ ساعات وتحقيق النصر على المستويين السياسي والعسكرى.

وقدم الدكتور شريف رستم الشكر والتقدير لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة على الدعم المستمر للأنشطة الطلابية والمحاضرات والندوات التى ترتقي بالمستوى الثقافى للطلاب وتهدف إلى تقديم خريج قادر على خدمة وطنه فى شتى المجالات.