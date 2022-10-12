صوفيا ويسكيس تتصفح رسائل تأبين الملكة اليزابيث فى زيارتها لإثيوبيا.. صور

كتبت ريهام عبد الله

ظهرت صوفى، كونتيسة ويسيكس متأثرة وهى تتصفح كتاب، به رسائل نعى وتعزية فى وفاة الملكة اليزابيث الثانية، خلال رحلتها إلى إثيوبيا.

وبدت صوفى أنيقة، بينما كانت تقلب الصفحات فى مقر إقامة السفير البريطانى فى أديس أبابا، وبدت زوجة الأمير إدوارد متأثرة وهى تنظر لرسائل تأبين الملكة الراحلة، التى وافتها المنية الشهر الماضى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



صوفي كونتيسة ويسيكس



صوفي والملكة الراحلة اليزابيث



صوفي ويسكيس

تمتعت صوفى والملكة الراحلة اليزابيث بعلاقة وثيقة للغاية، والتقطت عدسات الكاميرات صورا لها، وكانت تبدو حزينة للغاية بعد وفاة الملكة.

أصبحت صوفى والملكة اليزابيث مقربتان لأول مرة فى عام 2002 فى أعقاب فقدان الملكة لوالدتها وأختها فى غضون فترة زمنية قصيرة، وقال مصدر أن الملكة تثق بصوفى بشدة ولديهما نفس روح الدعابة.

وفى مطلع أكتوبر الجارى التقت صوفيا، كونتيسة ويسيكس نساء ناجيات من الاعتداء والعنف الجنسى أثناء زيارتها لمستشفى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قضت صوفى، 57 عامًا، وقتًا فى التحدث إلى الضحايا والموظفين حيث أمضت وقتًا فى جناح ما بعد الجراحة فى مستشفى بانزى، بوكافو، فى مقاطعة كيفو الجنوبية، وتعلمت المزيد عن العلاج الطبى الحاسم المقدم لأولئك الذين تحملوا الوحشية والمتعلقة بالنزاعات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

عند وصولها إلى المستشفى، رحبت صوفى بحرارة بالدكتور دينيس موكويجى الحائز على جائزة نوبل للسلام عند وصولها لتشهد إجراءات العناية المركزة المباشرة المقدمة للناجين من الاعتداء الجنسى فى البلاد.

ارتدت صوفى فستانًا طويلًا مزينًا بالورود من ماركة Soler البريطانية فى ظهورها العام الثانى فى الدولة الواقعة فى جنوب قارة أفريقيا هذا الأسبوع، مع حذاء أبيض وأساور صيفية مزينة بالخرز، تاركة شعرها فضفاضًا لإكمال الإطلالة.