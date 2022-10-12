صحة المنيا: تنظم قافلة طبية لأهالى قرية عرب السلطان حسن بمركز أبو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية عرب السلطان حسن بمركز ابوقرقاص على مدار يومين متتاليين 12 و13 من أكتوبر الجارى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظ.