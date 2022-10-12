"صحة الإسكندرية": رفع مؤشرات الاداء بالمبادرات الرئاسية للكشف على موظفى الأحياء والتلاميذ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة "حنان أنور" مدير عام منطقة المنتزه الطبية بالإسكندرية، عن إقامة حملة بديوان عام المنطقة ومستوصف صدر المعمورة ، لتنشيط فعاليات المبادرات الرئاسية "صحة المرأة" و "الاعتلال الكلوى" ضمن مبادرات 100 مليون صحة.

وأوضحت "أنور" أنه تم الكشف علي جميع العاملين بديوان المنطقة من المهن الطبية والإداريين والعمال وتم تخصيص غرفه للمبادرات بمستوصف الصدر وقام فريق طبى من وحدة الرحامنة بالكشف علي الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي للعاملين بالديوان وكذلك علي المرضي المترددين علي مستوصف صدر المعمورة ، كما تلقت جميع السيدات بالمنطقة أعمال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ، مشيرة أنه تم الفحص المبدئى ل 70 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى ، كما تم مناظرة عدد 97 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى .

وقالت الدكتورة "جيهان حسن"، مدير عام منطقة العجمى الطبية، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة "اميرة طهيو" وكيلة الوزارة برفع مؤشرات الاداء بالمبادرات الرئاسية، فقد تم تفعيل المبادرات الرئاسية بديوان الحي، حيث تم فحص 29 حالة لصحة المرأة و 56 حالة للاعتلال الكلوي، بالإضافة الى تواجد طبيبتى باطنة وأطفال للكشف على الحالات التى تستدعى ذلك

من جانبه قال الدكتور "مراد ظريف" مدير عام منطقة العامرية الطبية، إن فعاليات حملة فحص تلاميذ المدارس مستمرة بالمنطقة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة فى مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية

وأوضح "ظريف" أن الفحص يجرى حاليا لتلاميذ الصفوف الأول والرابع الابتدائي، والأول الاعدادى ، والأول الثانوى ، حيث يجرى أخذ عينات من البول والبراز لفحصها بمعرفة فنيين الوحدات الصحية المشاركة ، مشيرا أنه تم اليوم فحص العينات من تلاميذ مدرسة شفيق الخشن بالناصرية ، والجزائر الابتدائية ، والهوارية الابتدائية ، وفلسطين الابتدائية وأبو بسيسة الإعدادية.