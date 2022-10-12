اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شحن أول ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:02 م
شحن أول ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت شركة حسن علام القابضة، ماكينة حفر الأنفاق Mixshield الجديدة (TBM) بقطر 6.7 متر والمصنعة من قبل شركة Herrenknecht Deutschland AG ، الألمانية والتي سيتم استخدامها فى حفر أنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق.

من جانبه أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه سيتم وصول الماكينات الأربع التي تم التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية لحفر الخط الرابع للمترو مع نهاية الشهر الجارى.

والخط الرابع (خط الهرم) يتم تنفيذه بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مراراً بمدينة نصر لينتهى عند مدينة المحطة المركزية لوسائل النقل الجماعية.

 

ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق (2)
ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 

ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق (3)
ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 

ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق (1)
ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 


المترو

مترو الانفاق

الخط الرابع للمترو

النقل

خط المترو الرابع

مترو الهرم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أعمال الحفر تبدأ فى خط المترو الرابع خلال أيام.. مترو الهرم ينقل 900 ألف مواطن يوميا.. تحويل خطوط سير المركبات إلى 4 شوارع موازية لشارع الهرم لمنع الزحام..غلق حارة ونصف لكل اتجاه وتحويلات مرورية أثناء الإنشاءات

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:00 م

اجتماع حكومى مع مسئولين يابانيين لتنفيذ 17 محطة من خط المترو الرابع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:48 م

ننشر خريطة تعديلات مرورية بشوارع الهرم وفيصل بسبب أعمال خط المترو الرابع

الخميس، 21 أبريل 2016 09:48 ص

رئيس القومية للأنفاق: السيسى قرر تحمل الحكومة كل تكاليف خط المترو الرابع

الأربعاء، 20 مايو 2015 08:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة