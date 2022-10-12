شاهد احتفال صيدلة سوهاج تحتفل ببدء العام الدراسى واستقبال 455 من الطلاب الجدد

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي بكلية الصيدلة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، والدكتور ممدوح فوزي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، والدكتور محمد الشريف منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية ونخبه من رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديري الإدارات والطلاب.

وخلال كلمته هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق الطلاب الجدد على تفوقهم والتحاقهم بكلية الصيدلة، متمنياً لهم عاماً موفقا مكللاً بالنجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة من كليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق التميز العلمي والتطوير المستمر لخدمة المنظومة الصحية العلاجية، والوصول إلى مكانة مرموقة عالمياً، مثمناً دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية للمريض سواء داخل المستشفيات أو خارجها، من خلال إيجاد الأنظمة العلاجية المناسبة بالتعاون مع الطبيب المعالج، مما ينتج عنه تحسين الخدمة الصحية للمرضى وتقليل مخاطر تفاعلات الأدوية.

ورحب الدكتور محمد صلاح بالطلاب الجدد البالغ عددهم 455 طالبا وطالبة، وقال إن كلية الصيدلة ‏تعمل على تخريج صيدلي متميز، مؤهل للعمل في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الأدوية وغير ذلك من مجالات سوق العمل المختلفة، كما حث الطلاب على الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة والالتزام بالواجبات المحددة تجاه الكلية، متحدثاَ عن أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة بها، الي جانب التعريف ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية وتوضيح الفرق بينه وبين الصيدلة العام.

ومن الجدير بالذكر أنه نظم الحفل إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبتلاوة من آيات القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن الكلية وأقسامها وعدد من الفقرات الفنية.



جانب من حضور استقبال طلاب صيدلة



جانب من حضور استقبال طلاب صيدلة



جانب من حضور استقبال طلاب صيدلة



رئيس الجامعة بحفل الأستقبال



رئيس الجامعة



طلاب كلية الصيدلية (1)



طلاب كلية الصيدلية



طلاب كلية الصيدلية