سفير مصر فى ليبيريا يلتقي مع وزير الخارجية الليبيري

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير أحمد السيد هلال، سفير مصر فى ليبيريا، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الليبيرى Dee – Maxwell Saah Kemayah حيث أكد السفير المصرى على عمق ومتانة علاقات الصداقة القوية التى تربط بين مصر وليبيريا وحرص مصر على دعم أواصر التعاون ودفع العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ومواصلة تقديم الدعم للجانب الليبيري فى شتى المجالات.

هذا، وقد أشار السفير المصرى إلى أن مصر تحرص على بناء الكوادر وتعزيز القدرات الليبيرية من خلال الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى قطاعات الطب والرعاية الصحية والتمريض والطاقة الكهربائية والرى والموارد المائية، وكذلك تقدم مصر منح دراسية سنوياً فى عدد من الجامعات المصرية.

كما أعرب السفير هلال عن استعداد الشركات المصرية للبدء فى تنفيذ مشروعات تنموية خاصة فى مجال تطوير البنية التحتية فى ليبيريا مستعرضاً المشروعات الناجحة التى نفذتها الشركات المصرية فى عدد كبير من الدول الأفريقية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الليبيري بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، معرباً عن الشكر والامتنان للجانب المصرى على كافة أوجه الدعم الفنى والدورات التدريبية المقدمة لبلاده لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية الليبيرية المختلفة، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من خبرات وزارة الخارجية المصرية وعقد دورات تدريبية فى مجال تنمية المهارات الدبلوماسية للجانب الليبيري.