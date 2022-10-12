زراعة الشرقية تعقد ندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على البيئة"

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انه بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بتنفيذ ندوة للعاملين بإدارة منيا القمح الزراعية بعنوان ( أثر التغيرات المناخية على البيئة ) في حضور الدكتور وليد عبد الرحمن بجهاز شئون البيئة والمهندس احمد مصطفى مدير عام الإدارة الزراعية بمنيا القمح والمهندس احمد مصطفى رئيس قسم الإرشاد والمتابعة وعدد من العاملين بالإدارة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالتغيرات المناخية وهى الاختلال الذى يحدث فى الظروف الجوية المعتاد عليها سطح الارض من اختلاف فى درجات الحرارة وهطول الامطار وطبيعة الرياح بالإضافة الى ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوى المحيط بالارض بسبب تراكم غاز ثانى اكسيد الكربون والميثان والذي يؤثر علي إنتاجية الأراضي الزراعية مما يستلزم استنباط أصناف وهجن جديدة تتحمل تغيير مواعيد الزراعة والسياسة الصنفية وتطوير نظم الري حفاظا علي الأمن الغذائي ومقدرات الدولة , وكذلك لزياده الوعى بمخاطر التغيرات المناخيه و الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكافة أنواعها مشيرا الي انه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والحصاد لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.