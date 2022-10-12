اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:47 م
أكرم القصاص
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رصف وتوسعة طريق مقابر شيبه كمحور مرورى بالزقازيق بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:00 م
رصف وتوسعة طريق مقابر شيبه كمحور مرورى بالزقازيق بتكلفة 4.5 مليون جنيه رصف وتوسعة طريق مقابر شيبه
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتطوير والتوسعة الجارية بطريق مقابر شيبة بمركز الزقازيق، والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويخفف من حدة الزحام خاصة أوقات الذروة.
 
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدينة بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لسرعة الإنتهاء من استكمال أعمال تركيب أعمدة الانارة على جانبي الطريق لتوفير عنصري الأمن والأمان لمستخدميه.
 
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة طريق مقابر شيبة الرابط بين طريق ميت غمر / الزقازيق وجامعة الأزهر بطول 950 متر وبتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه، ليصبح متوسط عرض الطريق من 12 مترا بدلاً من 5 أمتار، وذلك لإستيعاب حركة السيارات المارة عليه وتفادياً لوقوع أي حوادث مرورية.

 


الشرقية

طريق شيبة

مقابر شيبة

توحيد اتجاه حركة المرور بالشرقية



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