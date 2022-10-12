رصف وتوسعة طريق مقابر شيبه كمحور مرورى بالزقازيق بتكلفة 4.5 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف والتطوير والتوسعة الجارية بطريق مقابر شيبة بمركز الزقازيق، والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويخفف من حدة الزحام خاصة أوقات الذروة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدينة بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لسرعة الإنتهاء من استكمال أعمال تركيب أعمدة الانارة على جانبي الطريق لتوفير عنصري الأمن والأمان لمستخدميه.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة طريق مقابر شيبة الرابط بين طريق ميت غمر / الزقازيق وجامعة الأزهر بطول 950 متر وبتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه، ليصبح متوسط عرض الطريق من 12 مترا بدلاً من 5 أمتار، وذلك لإستيعاب حركة السيارات المارة عليه وتفادياً لوقوع أي حوادث مرورية.