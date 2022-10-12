اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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رئيس "قمة المناخ 26" يدعو ممثلي بنوك التنمية لتنفيذ الوعود المتعلقة بالمناخ

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 07:04 م
رئيس "قمة المناخ 26" يدعو ممثلي بنوك التنمية لتنفيذ الوعود المتعلقة بالمناخ رئيس "قمة المناخ 26" ألوك شارما
أ ش أ

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أعلن مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الإربعاء، توجه ألوك شارما رئيس "قمة المناخ 26" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن شارما من المقرر أن يلتقي مع كبار الممثلين من بنوك التنمية متعددة الأطراف ووزراء المالية والتمويل الخاص والمجتمع المدني لحثهم على تحويل الوعود المالية المتعلقة بالمناخ التي تم التعهد بها في قمة المناخ 26 في جلاسكو إلى أفعال.


وأضاف أن محاولات رئيس "قمة المناخ 26" ألوك شارما ستشمل الضغط للحصول على مزيد من الدعم من هذه المؤسسات بشأن شراكات انتقال الطاقة العادلة وهي مبادرة تهدف لدعم انتقال البلدان النامية بعيدا عن الفحم أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى إلى الطاقة المتجددة.


ومن المقرر أن يلقي شارما خطابا رئيسيا في مركز ويلسون البحثي بهدف تحديد الأولويات الرئيسية لتمويل قضايا المناخ قبل القمة المرتقبة كوب 27 في شرم الشيخ.


وقال شارما: "مع بقاء أقل من شهر على مؤتمر كوب 27 تعد الاجتماعات السنوية لهذا الأسبوع في واشنطن لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسات متعددة الأطراف لإعادة تركيز دعمها للعديد من البلدان النامية التي تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ".


وأضاف رئيس قمة المناخ "كوب 26"، أنه "يجب على المنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بذل كل ما في وسعها لمساعدة البلدان النامية على التحرك بشكل أكبر وأسرع في معالجة تغير المناخ لدعم الاقتصادات المرنة المدعومة بأنظمة الطاقة النظيفة والمتجددة".


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الأوضاع المناخية فى العالم

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قمة شرم الشيخ

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