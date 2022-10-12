رئيس جامعة الأقصر يشارك بالاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الذى ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.



وناقش المجلس مقترح اللائحة الاسترشادية الموحدة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصرية، كما ناقش المجلس في جلسته الـ63، والتى انعقدت اليوم بمقر المجلس الأعلى للجامعات، الأبحاث التي تم إعدادها فيما يتعلق بمكافحة الفساد، تمهيدًا لإطلاق مسابقة بين الجامعات في هذا الشأن، فضلًا عن مناقشة المقترحات المقدمة كدليل استرشادى لسياسات الملكية الفكرية.



كما شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الذي ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت مناقشة مساهمة طلاب الجامعات بأوراق بحثية تناقش مشكلات مجتمعاتهم، وإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تقدمت بعدد من الأبحاث أعدها طلاب بكليات الجامعة وتخدم قضايا المجتمع، كما شهدت الجلسة مناقشة المقترح النهائي للجداول الزمنية ببرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب بكافة التحديات التي تواجه الوطن والأنشطة الطلابية، وبدء تفعيل نظام إدارة التعليم "LMS " Thinqi بالجامعات.



وفى نفس السياق، ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 /2023م، حيث وافق المجلس على تسكين الطلبة والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي لكنهم في حاجة ماسة للسكن.



كما أوصى مجلس إدارة المدن الجامعية، خلال الاجتماع بتسكين الطلبة الذكور القدامى "مقيمين العام السابق" والحاصلين على تقدير(جيد) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة.